200 neue Arbeitsplätze für die Region : Lidl baut ein neues Logistikzentrum in St. Ingbert

Beim Spatenstich für das neue Logistikzentrum von Lidl in St. Ingbert (von links): Oberbürgermeister Ulli Meyer, der Beigeordnete Markus Schmitt, Wilfried Simon, Geschäftsführer der Lidl Vertriebs GmbH, Irene Kaiser, Ortsvorsteherin von St- Ingbert Mitte, Roland Weber, Ortsvorsteher von Rohrbach, und Finanzminister Peter Strobel. Foto: BeckerBredel

St. Ingbert Eine doppelte Zahl an Arbeitsplätzen und doppelt so viele Fläche wie bisher im Saarland. Das neue Verwaltungs- und Warenverteilzentrum von Lidl auf dem Klebergelände soll mit seinen Dimensionen in St. Ingbert Akzente setzen. Aber auch in Sachen Umwelt hat das Unternehmen bis zur Inbetriebnahme Ende 2022 einiges vor.

Auf dem Klebergelände in St. Ingbert war am Dienstag der Spatenstich für eine weitere große Betriebsansiedlung. „Hier entsteht das größte Bauvorhaben der Firma Lidl im Saarland seit Bestehen des Unternehmens“, kündigte Wilfried Simon, der Geschäftsführer der Lidl Regionalgesellschaft, an. Mittelfristig sollen im neuen Verwaltungs- und Warenverteilzentrum von Lidl 400 Arbeitsplätze entstehen, davon 200 zusätzliche gegenüber dem jetzigen saarländischen Lidl-Verteilzentrum in Friedrichsthal. Nach Simons Angaben werden von dem künftigen Lidl-Logistikzentrum in St. Ingbert aus bis zu 120 Filialen im Saarland und in Teilen von Rheinland-Pfalz beliefert.

Wie der Lidl-Regionalchef weiter erläuterte, werden in St. Ingbert Mitarbeiter sind in mehr als 15 verschiedenen Berufsfeldern in den Bereichen Logistik, Vertrieb, Warengeschäft, Immobilien und Personal tätig sei. Damit bringe das neue Verwaltungs- und Warenverteilzentrum viele neue, attraktive Stellen nach St. Ingbert. Simon unterstrich: „Gerne können neue Kollegen schon jetzt bei uns einsteigen und gemeinsam mit uns den Weg von Friedrichsthal nach St. Ingbert gehen.“ Besonders wichtig sei dem Unternehmen auch der Nachwuchs. „Deshalb freuen wir uns auch auf Bewerbungen für unsere Azubi- und Abiturientenprogramme hier für St. Ingbert. Aktuell sind 128 junge Menschen als Azubis in der gesamten Lidl-Regionalgesellschaft Friedrichsthal tätig.“

Wilfried Simon, Geschäftsfüher der Lid Reginalgesellschaft. Foto: BeckerBredel

Lidl machte auch konkrete Angaben zu Beschäftigung und Bezahlung. Als Einstiegslohn erhalten alle Mitarbeiter – auch ungelernte sowie geringfügig Beschäftigte – bei Lidl in Deutschland mindestens 12,50 Euro pro Stunde. Die Mitarbeiter in den Logistikbereichen werden nach Einzelhandelstarif bezahlt. Und zudem gebe es, so Simon, nur unbefristete Arbeitsverträge.

Umweltfreundliche Bauweise

Die Inbetriebnahme der neuen Firmenzentrale von Lidl ist für Ende 2022 geplant. Eine Eröffnungsfeier ist bereits für August/September 2022 vorgesehen. Bis dahin will das Unternehmen an seinem neuen Regionalstandort auch eine umweltfreundliche Bauweise und hohe Standortverträglichkeit unter Beweis stellen. „Uns war es wichtig, mit dem Neubau höchsten Nachhaltigkeitsansprüchen gerecht zu werden, daher haben wir diese Aspekte von Beginn an in die Planung einbezogen“, erläutert Wilfried Simon. Lidl investiert in St. Ingbert ein Millionenbetrag im oberen zweistelligen Bereich. Ein großer Teil dieser Summe fließt in die umweltfreundliche Bauweise. Durch diese würden beispielsweise circa 1000 Tonnen C0 2 eingespart. In dem Verwaltungs- und Warenverteilzentrum werden keine fossilen Brennstoffe mehr eingesetzt, Kühlung und Heizung werden ausschließlich mit Abwärme der Kühlanlagen betrieben. Die Kälteanlage nur mit natürlichen Kältemitteln.

Des Weiteren soll eine Photovoltaikanlage auf dem Gebäudedach rund 1,2 Millionen Kilowattstunden Strom pro Jahr produzieren, die überwiegend direkt vor Ort selbst genutzt werden. Darüber hinaus werden E-Ladesäulen zur Verfügung stehen, an denen E-Fahrzeuge und E-Bikes geladen werden können.

Der saarländische Finanzminister Peter Strobel (CDU) wandelte vor dem Spatenstich den Slogan des Unternehmens ab. „Der neue Standort wird sich für Lidl lohnen, aber auch für die Stadt St. Ingbert.“ In St. Ingbert als dynamischem Standort im Saarland werde eine wichtiger Baustein in der Lieferkette entsthen, der auch Arbeitsplätze in der Region schaffe, „eine wertvolle Investition für Saarland“. Die Bedeutung der Ansiedlung unterstrich der Minister aber auch mit Verweisen auf die Erfolge der Unternehmensgruppe und deren hohes Umsatz-Wachstum.

Arbeitsplätze für alle Begabungen

Oberbürgermeister Uli Meyer nannte die neue Baustelle auf dem Klebergelände aus mehreren Gründen besonders erfreulich. So entstünden auf einem ehemaligen Gelände der Automobilzulieferindustrie neue zukunftsfähige Arbeitsplätze. Dies sei umso wichtiger als die alten Werkshallen von Kleber lange die Weiterentwicklung in St. ingbert. blockierte hätten. Mit der Logistik bereichere die Mischung von Betrieben und Arbeitsplätzen in dem Gewerbegebiet einer der Bereiche, der mit am stärksten wachse. Die Ansiedlung des Lidl-Zentrums setze die Erfolgsgeschichte von St. Ingbert fort. „Wir sind IT-Stadt, aber auch eine Stadt, die für alle Begabungen Arbeitsplätze bietet.“