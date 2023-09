20 Jahre Ingo-Bus in St. Ingbert 20 Jahre Ingo: In St. Ingbert wird Stadtbus noch immer gefeiert

Auf den Tag genau 20 Jahre später, als das Ingo-Bussystem 2003 seine Premiere in St. Ingbert gefeiert hatte, hat sich am Mittwochabend eine Schar von Gästen zu einem Empfang in Erinnerung an das für den ÖPNV in der Mittelstadt so wesentliche Datum getroffen. Im Kuppelsaal des Rathauses und an einem davor parat stehenden Ingo-Bus würdigten Vertreter der Stadt, des Saarpfalz-Kreises, aus der Bundes-, Landes- und Kommunalpolitik sowie die Ingo-Busfahrer von dem aktuellen Linienbetreiber Fischer Reisen das Jubiläum der roten Stadtbusse.