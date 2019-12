Nach Schulverweis : Schüler droht dem BBZ St. Ingbert mit einer Amoktat

St. Ingbert/Kleinblittersdorf Die Äußerung „die Klassensäle abzufackeln“ hat am Mittwochnachmittag zu einem größeren polizeilichen Einsatz und schließlich zur Festnahme des Schülers in dessen Wohnung. Der junge Mann war im Laufe des Vormittag der Schule verwiesen worden.

Wie die Polizei berichtet, hatte er dann gegen 13 Uhr seine Ankündigung telefonisch gegenüber einem Mitschüler des BBZ in St. Ingbert geäußert. Eine Mitarbeiterin der Schule verständigte daraufhin unverzüglich die Polizei. Durch intensive Ermittlungen gelang es den Einsatzkräften, den Aufenthaltsort des Schülers in der Wohnung in Kleinblittersdorf zu bestimmen. Gegen 16 Uhr erfolgte dort die Festnahme durch Spezialeinheiten. Die Ermittlungen, vor allem auch zum Motiv des Täters, dauern noch an.