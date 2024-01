Blitzer-Kontrollen 2023 Unglaubliche Storys in Blitzer-Bilanz: Raser ließen in St. Ingbert Rekorde purzeln

Das Gespräch mit Thomas Schöben über die Bilanz der städtischen Geschwindigkeitskontrollen im vergangenen Jahr beginnt mit zwei Fragen, wie sie öfter aus Kreisen der Autofahrerinnen und Autofahrer zu hören sind, die irgendwo im Stadtgebiet tatsächlich oder möglicherweise geblitzt worden sind. So stand schon vor Weihnachten der Panzerblitzer nahe dem Hochhaus in der Albert-Weisgerber-Allee. Der erschrockene Blick in den Blitz hatte bis nach dem Jahreswechsel jedoch noch keine Konsequenzen. „Hat die Stadt vielleicht eine kurzfristige Amnestie für die Temposünder erlassen - und verschonte diese zwischen den Festtagen mit ungeliebten Bescheiden?“ Nein, so edel war die Stadt doch nicht, betont der Leiter der städtischen Abteilung für Bürgerservice und Ordnung. „Wer aus den jüngsten Messungen in der Albert-Weisgerber-Allee auf ein Knöllchen wartet, hatte nur das Glück, dass unser Blitzer erst kurz vor dem Jahreswechsel abgebaut wurde und die Messerergebnisse nicht ausgewertet waren.“