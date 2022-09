Verbraucherermesse in St. Ingbert vom 1. bis 3. Oktober : Ingobertus-Messe mit neuem Gesicht

Ein buntes Treiben wird am kommenden Wochenende bei der Ingobertus-Messe auch in der Stadthalle herrschen. Foto: Selina Summer

St. Ingbert Am langen Wochenende vom 1. bis 3. Oktober wird St. Ingbert wieder Messestadt. Auf dem Marktplatz, am Rathaus sowie in der Stadt- und Ingobertushalle präsentieren sich rund 150 Aussteller. Einige neue Ideen werden den Messebetrieb beleben.

Auf der Internetseite für die Großveranstaltung rund um den Marktplatz und das Rathaus zählen die Organisatoren von Plan-Events und der Verein „Handel und Gewerbe“ die nur wenigen Stunden und Minuten bis zu Starttermin virtuell herunter. Von Samstag, 1. Oktober, bis Montag, 3. Oktober (Feiertag) wird in St. Ingbert die 44. Auflage der Ingobertus-Messe stattfinden. Auf der größten Verbrauchermesse der Region präsentieren sich nach Angaben der Veranstalter 150 Aussteller mit einer großen Themenvielfalt von Renovieren und Bauen über Energie- und Solartechnik, Autos und Mobilität, Gesundheit, Finanzen, Touristik, Versicherungen bis hin zur Kulinarik.

Offiziell eröffnet wird die Messe an diesem Samstag um 11 Uhr durch den saarländischen Wirtschaftsminister Jürgen Barke sowie den Schirmherrn, den Bundestagsabgeordneten Esra Limbacher. Neben Ausstellungen in der Stadthalle, der Ingobertushalle, dem Kuppelsaal des Rathauses, auf dem weitläufigen Freigelände und in dem großen Mobilitätszelt erwartet die Besucherinnen und Besucher in diesem Jahr zum ersten Mal auch ein zusätzliches Autozelt der Scherer-Gruppe sowie ein drittes Ausstellerzelt. Mit einer Fläche von über 3000 Quadratmeter Indoor-Ausstellung ist die Ingobertus-Messe damit auch die größte Autoschau in der Region.

Wie immer ist auch der Biosphärenmarkt wieder mit dabei, auf dem viele regionale Hersteller ihre Produkte präsentieren (wir berichteten). Im Kuppelsaal des Rathauses bieten Erzeuger aus der Region dabei ihre frischen und gesunden Produkte in St. Ingbert an. Akzente setzt bei der Messe ferner die momentan laufende Woche der Nachhaltigkeit. So wird am Sonntag, 2. Oktober, von 10 bis 14 Uhr die erste St. Ingberter Pflanzentauschbörse vor dem Kuppelsaal ihren Platz haben und von 15 bis 16 Uhr erfolgt die Auszeichnung naturnaher Gärten in St. Ingbert im Rahmen des St. Ingberter Gartenwettbewerbs 2022.

Die Ingobertus-Messe bietet auch die größte Autoschau in der Region. Foto: Foto: Cornelia Jung

Darüber hinaus können sich die Messegäste auf ein interessantes Musik- und Familienprogramm freuen. Neben lokalen Bands wird sonntags und montags der beliebte Kinderliederstar Markus Becker zu Gast sein, der mit Hits wie „Das rote Pferd“ und „Tschu Tschu Wa“ und jährlich 250 Auftritten in ganz Europa zu den Top zehn der Kinder- und Partystars gehört. Des Weiteren gibt es im Gastro- und Unterhaltungsbereich hinter dem Rathaus ein Mitmach- und Spieleprogramm für Kinder und auch zum Essen und Trinken gibt es auf dem Messegelände zahlreiche Angebote (siehe Info).

Erstmals bei der Ingobertus-Messe wird zudem ein Messeforum geboten, bei dem in der Altenbegegnungsstätte in der Stadthalle Referenten zu verschiedenen Themen kostenlose Vorträge halten, wie zum Beispiel zu Energie- und Förderprogrammen bei Hausbau, zur häusliche Betreuung und Pflege sowie Ernährung und Fitness. Am 1. Oktober von 13.15 bis 13.45 Uhr, am 2. Oktober ab 11 Uhr und am 3. Oktober ab 11.45 Uhr gibt unter anderem die Arge Solar Tipps zum „Energiesparen in den eigenen vier Wänden, energetische Sanierung und Wissenswerten zu Förderprogrammen des Staates. Am 1. Oktober von 14.45 bis 15.30 Uhr, am 2. Oktober ab 14.45 Uhr und am 3. Oktober ab 14.45 Uhr stehen „Tipps zur häuslichen Betreuung und Pflege“ auf dem Programm. Hier informiert die Gesellschaft „Pflegeherzen“.

Info Unterhaltung bei der Ingobertus-Messe Samstag, 1. Oktober: 12 Uhr: Zaubershow mit Markus Lenzen, Bühne Unterhaltungsbereich hinterm Rathaus; 12 Uhr: DJ Thomas, Bühne Mobilitätszelt; 12.30 Uhr: Live-Musik mit SaxHochZwo, Bühne neben Rathaus; 14 Uhr: Zaubershow mit Markus Lenzen. Sonntag, 2. Oktober: 12 Uhr: Live-Musik mit Hugo‘s Corner, Bühne neben Rathaus; 12 Uhr: DJ Thomas, Bühne Mobilitätszelt; 13 Uhr: Sonni Sonnenschein, Mitmach- und Spielprogramm, Kinderzelt im Unterhaltungsbereich hinterm Rathaus; 13.30 Uhr: Tanzschule Tanzloft, Bühne Unterhaltungsbereich hinter Rathaus; 14.30, 15.30 und 16.30 Uhr: Auftritte Kinderliederstar Markus Becker (“Das rote Pferd“), Bühne Unterhaltungsbereich hinterm Rathaus.



Montag, 3. Oktober: 12 Uhr: Live-Musik mit SaxHochZwo, Bühne Rathaus; 12, 13.45 und 15.30 Uhr: Kinderliederstar Markus Becker, Bühne Unterhaltungsbereich hinterm Rathaus; 12 Uhr DJ Thomas, Bühne Mobilitätszel; 13 Uhr: Sonni Sonnenschein, Mitmach- und Spielprogramm Kinderzelt im Unterhaltungsbereich hinter Rathaus; 14.45 Uhr: Tanzschule Tanzloft, Bühne Unterhaltungsbereich hinterm Rathaus.

Am verkaufsoffenen Sonntag, der wieder parallel zur Ingobertus-Messe stattfindet, laden am Sonntag, 2. Oktober, zwischen 13 und 18 Uhr auch zahlreiche Geschäfte und Cafés in der St. Ingberter Innenstadt zum Einkaufen und Verweilen ein, nur wenige Gehminuten vom Messegelände entfernt.

In diesem Jahr wird ebenfalls wieder ein kostenloser Sonderverkehr mit Linienbussen angeboten, der an allen drei Veranstaltungstagen die Messe anfahren wird. Die genauen Fahrzeiten für insgesamt sieben Linien, die samstags ab von 14 bis 19 Uhr sowie sonntags und am Feiertag von 12 bis 19 Uhr in St. Ingbert-Mitte bis zur Rischbach, dem Roten Flur und zur Fliederstraße sowie Rohrbach, Hassel, Oberwürzbach und Rentrisch unterwegs sind, finden sich auch auf der Homepage www.ingobertusmesse.de. Kostenlose Parkplätze für die Anreise mit dem eigenen Auto stehen rund um das Messegelände zur Verfügung.

