App für St. Ingbert 13 neue Gewerbebetriebe machen bei der Ingo-Stadt-App mit

Gleichzeitig werde die lokale Wirtschaft gestärkt. Neu in der App sind diese Gewerbebetriebe: Andreas Reif, PC- und Netzwerkadministrator, Tagespflege Glück auf GmbH, TV-Video-Service Meier, Moden Van Terlaak, HGSI – Handel & Gewerbe St. Ingbert e. V., Lea | Cucina & Bar, 1st contact GmbH, Optik Strassner, Eisen Quirin, Herweck – Personal, Kreissparkasse Saarpfalz, Regina Kino und Friseur Ganster. Die App soll es den Bürgerinnen und Bürgern ermöglichen, die Vielfalt und Qualität des lokalen Gewerbes bequem von zu Hause aus zu entdecken. Neben detaillierten Informationen zu den jeweiligen Betrieben können auch aktuelle Angebote und Aktionen direkt in der App eingesehen werden. Über die Aktivierung einer Glocke in den Einstellungen der App können sich Nutzer per Push-Nachricht über Neuigkeiten informieren lassen.