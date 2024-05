Spende für Schutzengel Blieskastel 12000 Euro für die junge Zoé

St Ingbert/Blieskastel · Einen Spendencheck in Höhe von 12000 Euro überreichte Philipp Beyersdörfer, Inhaber des St. Ingberter Unternehmens LivingActive, zusammen mit Betriebsleiter Thomas Kohl in St. Ingbert an Klaus Port, den Vorsitzender des gemeinnützigen Vereins „Blieskasteler Freunde und Helfer - Schutzengel für Kinder“ (Blieskasteler Schutzengelverein).

16.05.2024 , 09:59 Uhr

Philipp Beyersdörfer (rechts) überreichte mit Thomas Kohl (links) den 12000 Euro-Spendencheck an Klaus Port. Foto: Living Active