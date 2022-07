Am 1. und 2. Juli : Stadtfest in St. Ingbert findet in alter Größe statt – Worauf sich Besucher freuen können

St. Ingbert An diesem Wochenende, 1. und 2. Juli, findet nach zweijähriger Corona-Pause das Ingobertusfest statt. Was geplant ist.

Nach zweijähriger Corona-Pause findet das Ingobertusfest dieses Jahr wie gewohnt am ersten Wochenende im Juli, am Freitag, 1., und Samstag, 2. Juli, statt. Die Kulturabteilung der Stadtverwaltung arbeitet mit Hochdruck daran, das Fest in gewohnter Stärke und doch mit frischem Wind zu organisieren. So gibt es einige Neuigkeiten: In der Rickertstraße werden die Besucher keine Stände mehr finden, dafür wird der Kernbereich des Festes gestärkt. Die Kaiserstraße wartet demnach mit den traditionellen Ständen der St. Ingberter Vereine und Gastronomen, aber auch mit neuen Angeboten wie afrikanische Speisen, einem veganen Foodtruck oder irischen Fassbieren auf. Auch in der Ludwigstraße werden die mittlerweile stark vertretenen Gastronomen für das leibliche Wohl sorgen. Der Maxplatz und das Bermuda Dreieck bleiben unerlässliche Bestandteile des Festes. „Die diesjährige Teilnehmerzahl ist vergleichbar zu den Vorjahren und kann sich sehen lassen,“ so das Fazit aus der Kulturabteilung.