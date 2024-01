Sanierung des Kombibades Zitterpartie um Badsanierung hat ein Ende

Aufatmen bei allen Politikern und Verantwortlichen in Blieskastel: Der Zuschuss zur energetischen Sanierung des Blieskasteler Kombibades fließt. „Versprochen – gehalten“, überschrieb Esra Limbacher, SPD-Bundestagsabgeordneter für den hiesigen Wahlkreis, seine Pressemeldung. Seit der Haushaltsbereinigungsausschuss am Donnerstagabend in Berlin getagt hatte, ist klar, der Zuschuss wird kommen. Insgesamt knapp sechs Millionen Euro gibt es aus der Bundeshauptstadt für die dringend notwendige Sanierung des Blieskasteler Hallen- und Freibades. Noch einmal zwei Millionen packt die saarländische Landesregierung obendrauf.