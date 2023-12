Preise, Größe und Zubehör Verkauf von Weihnachtsbäumen: darauf achten die Saarpfälzer

So richtig heimisch wurde der Brauch des Christ- oder Weihnachtsbaum aber erst im 18. Jahrhundert. Wohlhabende Bürger in den Städten konnten sich solche Tannenbäume leisten, die zu dieser Zeit in Mitteleuropa noch knapp und dementsprechend teuer waren. Im 19. Jahrhundert wurden vermehrt Tannen- und Fichtenwälder angelegt, um die inzwischen hohe Nachfrage nach Weihnachtsbäumen zu decken. Der geschmückte Weihnachtsbaum wurde nach und nach zum festlichen Inventar in den bürgerlichen Wohnstuben in der Stadt und auf dem Land. 1832 brachte ein deutscher Harvard-Prozessor den Weihnachtsbaum mit in die USA, wo er nach und nach viele Anhänger fand. 1882 wurde in den USA der erste Baum mit elektrischem Licht beleuchtet.