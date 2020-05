Saarpfalz-Kreistag : Kooperation für Kulturpark wurde verlängert

Homburg Zu seiner ersten Sitzung seit Dezember kam der Saarpfalz-Kreistag am vergangenen Donnerstag im Sitzungssaal im Forum zusammen; unter Einhaltung der gängigen Hygieneauflagen, versteht sich. Deshalb solle die Sitzung möglichst zügig gestaltet werden, so Landrat Theophil Gallo vorab mit Blick auf die Corona-Lage.

50 Neuinfektionen pro Woche pro 100 000 Einwohner sei die bundesweit ausgegebene kritische Zahl – „das bedeutet für uns im Saarpfalz-Kreis 70 Neuinfektionen pro Woche“. Er sei da skeptisch, so Gallo: „Wir können mit unserem Gesundheitsamt im Normalbetrieb 5 Neuinfektionen pro Woche stemmen, im Nur-Corona-Betrieb auch 25 bis 30.“ Man habe vor kurzem zum Beispiel in Frankfurt gesehen, „wie schnell ein Hotspot entstehen kann. Deshalb stehen wir auch so ‘auf der Bremse’, wenn wir gefragt werden zur Freigabe von Veranstaltungen.“ Man wolle nach wie vor größtmögliche Vorsicht walten lassen.