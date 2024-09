Saarpfalz-Kreis sucht Pflegepersonen Kreis sucht Kindertagespflege-Personal

Wer Freude am Umgang mit Kindern hat und eine kleine Gruppe von maximal fünf Kindern professionell betreuen möchte, kann beim Jugendamt des Saarpfalz-Kreises die Qualifizierung zur Kindertagespflegeperson absolvieren. Das Jugendamt des Saarpfalz-Kreises bietet am Mittwoch, 11. September, um 10 Uhr eine ausführliche Informationsveranstaltung an und informiert Interessierte über die Tätigkeit einer Kindertagespflegeperson, die Kursmodalitäten und die attraktiven Verdienstmöglichkeiten.