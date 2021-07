Hochwasser-Schäden : Kreis schickt Katastrophenschutz nach Ahrweiler

Einsatzkräfte aus dem Saarpfalz-Kreis helfen in den Hochwassergebieten in Rheinland-Pfalz. Feuerwehren, DRK und THW haben Helferinnen und Helfer entsandt.

Nach dem schweren Unwetter ist der Katastrophenschutz des Saarpfalz-Kreises unter der Organisationsleitung von Kreisbrandinspekteur Uwe Wagner zu einem Hilfseinsatz in den rheinland-pfälzischen Landkreis Ahrweiler gestartet. Wie der Kreis mitteilt, brachen in der Nacht auf Freitag insgesamt neun Hilfskräfte in Richtung des überschwemmten Gebiets auf.

Hochwassereinsatz in Rheinland-Pfalz : THW-Helfer aus St. Ingbert unterwegs in Überschwemmungsgebiet

„Es war richtig, uns in den vergangenen Jahren sukzessive für den Krisen- respektive den Katastrophenfall im Saarpfalz-Kreis breiter aufzustellen“, erklärt Landrat Theophil Gallo. „Jetzt ist es wichtig, dass die uns zur Verfügung stehenden Ressourcen auch in den Nachbarregionen zum Einsatz kommen können. Das Unglück, das über die in den betroffenen Gebieten lebenden Menschen hereingebrochen ist, ist schier unfassbar. Ich bekunde unsere Solidarität und unseren Beistand in dieser äußerst schwierigen Lage.“