11. Hospiztage Saarpfalz Hospizverein lädt zu einem Thema, das alle betrifft

Doch wie geht man mit Schmerzen, Angst und Einsamkeit am eigenen Lebensende oder dem der Angehörigen um? Diese Frage will Professor Sven Gottschling, Chefarzt für Palliativmedizin und Kinderschmerztherapie am Universitätsklinikum, in der Eröffnungsveranstaltung beantworten. Sie findet am 30. September, um 18 Uhr im Homburger Forum statt. Eine Anmeldung ist erforderlich. Etwas weniger ernst wird es beim Homburger Frauenkabarett, das im Rahmen der Hospiztage am Donnerstag, 17. Oktober, um 19 Uhr das Stück „Treffer in der Nachspielzeit“ in der Stadthalle St. Ingbert aufführen wird. Karten gibt es im Weltladen St. Ingbert. Den ganzen Oktober über wird es ein Programm mit Workshops, Filmvorführungen („Birnenkuchen mit Lavendel“) und einer Stadtführung durch St. Ingbert geben, Informationen hierzu auf der Webseite des Caritasverbandes Speyer, Stichwort „Hospiztage“. Als feierliches Ende der Hospiztage findet ein ökumenischer Abschlussgottesdienst am Freitag, 18. Oktober, um 17 Uhr in der katholischen Kirche St. Engelbert in St. Ingbert statt.