Neue Software im Einsatz : Saarpfalz-Kreis arbeitet jetzt mit luca-App

Saarpfalz-Kreis Die Software soll künftig die Kontaktnachverfolgung vereinfachen. Wer kein Handy hat, bekommt einen Schlüsselanhänger.

Die Luca-App wurde für eine schnelle und lückenlose Kontaktnachverfolgung und zur Unterstützung der Gesundheitsämter in der Corona-Pandemie entwickelt. Mit dem Smartphone-Programm wird das Ziel verfolgt, Kontakte und Verweildauer beispielsweise in Geschäften, in der Gastronomie, bei öffentlichen Veranstaltungen oder bei privaten Feiern und Treffen digital nachverfolgen zu können. In wenigen Tagen sollen auch Schlüsselanhänger für Menschen zur Verfügung stehen, die kein Smartphone besitzen. Der Kreis will über die Verteilung der Schlüsselanhänger informieren, sobald diese vorrätig sind und das Verteilprozedere feststeht.

Unterdessen hat das Gesundheitsamt am Freitag 15 Corona-Neuinfektionen für den Saarpfalz-Kreis gemeldet. Sechs waren es in Bexbach, fünf in St. Ingbert, drei in Homburg und eine in Blieskastel. Aktuell infiziert sind 251 Personen, 21 Corona-Patienten werden im Krankenhaus behandelt. Die Inzidenz sinkt unter die 100er Marke auf 88,87. Am Donnerstag war sie bereits auf 105,79 gesunken, am Mittwoch lag sie noch bei 122,01.