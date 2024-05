Kulturhistorisches aus dem Saarpfalz-Kreis Türme prägen die Landschaft der Saarpfalz

Aussichtsturm, Wachtturm, Kirchturm, Burgturm, Glockenturm, Wasserturm, Industrieturm…derlei auffällige, in die Höhe ragenden Bauwerke gibt es in vielen Varianten. Wenn sie im besiedelten Bereich stehen und sie sich aus der Bebauung in ihrem Umfeld hervortun, dann fallen sie zwangsläufig ins Auge und sind häufig auch weithin sichtbare Wahrzeichen des Ortes.