Heimatgeschichtliches aus der Saarpfalz Ortschaften in naiven Darstellungen

Ansichten saarpfälzischer Ortschaften, wie sie vor 120 oder 130 Jahren angefertigt wurden, sind ausgesprochene Raritäten. Bevor sich die Fotografie flächendeckend verbreitete, wurden Häuser oder Kirchen, Straßen oder Plätze nur selten im Bild dargestellt. Zumal, wenn es nichts sonderlich Spektakuläres in Szene zu setzen gab, blieben derlei Darstellungen absolute Ausnahmen. Einzig Sehenswürdigkeiten von besonderer Attraktivität oder historischer Bedeutung stießen bei Malern und anderen Künstlern auf Interesse: Zeitgenössische Abbildungen etwa von Schloss Karlsberg in Sanddorf oder die Prachtbauten derer von der Leyen – wie das Schloss in Blieskastel, der Annahof in Niederwürzbach oder die „Bagatelle“ zwischen Seelbach und Aßweiler – weckten Neugier in jenen Jahren, in denen sie noch ihren eigentlichen Zweck erfüllten. Gezeichnete Wiedergaben von Ruinen, wie etwa der einstigen Klöster Wörschweiler und Gräfinthal oder der Kirkeler Burg, sind indes Ergebnisse des romantischen Zeitgeistes im 19. Jahrhundert. Die Überreste dieser mittelalterlichen Architektur finden sich zumeist im Zusammenspiel mit üppiger Natur und reichlich geschönten Landschaften.