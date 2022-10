SZ-Serie „Vegetarisch und vegan Essen gehen“ – Die beliebtesten Adressen im Saarland : Gemüse-Fan und Sterne-Koch Cliff Hämmerle tischt in Webenheim groß auf (mit Bildergalerie)

Foto: Thomas Reinhardt 13 Bilder Diese vegetarischen und veganen Gerichte bietet Sterne-Koch Hämmerle

Serie Blieskastel-Webenheim In unserer Serie stellen wir Gastronomiebetriebe im Saarland vor, die eine gute Auswahl an vegetarischen oder veganen Gerichten anbieten. Heute: Hämmerle’s Restaurants in Webenheim.