Handball Ein Raketen-Start und ein Herzschlag-Finale

Nina Schmidt von der HG Itzenplitz (rechts, in Grün) versucht, die ballführende Zweibrückerin July Hoffmann am Torwurf zu hindern. Im zweiten Saarlandpokal-Gruppenspiel der weiblichen C-Jugend in der Saarbrücker Rastbachtalhalle gab es für die HGI nichts zu holen. Itzenplitz unterlag mit 6:13 – und verlor auch seine beiden anderen Partien.

Foto: Mervan Rostam / Sportfotografie Rostam