Heimatkunde Grausame Hexenverfolgungen im Bliesgau – Schäfersfrau bei lebendigem Leib auf Scheiterhaufen verbrannt

Allerhand Schabernack gehört dazu, wenn vom 30. April auf den 1. Mai die Hexennacht auf dem Kalender steht. Vornehmlich Kinder und Jugendliche sind dann mit Einbruch der Dämmerung unterwegs, um Fußmatten und Mülleimer zu verstecken oder Gartentüren und Hoftore auszuhängen. Während hie und da denn auch einmal die Gelegenheit genutzt wird, um einen Streich mit politischem Hintergrund zu spielen, so erschöpft sich die Kreativität aber zumeist nur noch darin, Toilettenpapier um Autos zu wickeln oder Rasierschaum in Briefkästen zu sprühen. Bisweilen wird aber auch rund ums Hexenfeuer gefeiert, freilich wohl kaum wie ehedem mit der Absicht, die bösen Geister vertreiben zu wollen. Dass dabei aus Stroh, Holz und alten Textilien gebastelte „Hexen“ verbrannt werden, hat sich hier und da neuerdings eingebürgert – allerdings wohl in Unkenntnis der grausamen historischen Hintergründe.