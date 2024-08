Café am Schlossweiher in Jägersburg Ein Stück Caféhaus-Tradition endet: Die bekanntesten Konditoren der Region Homburg hören auf

Jägersburg · Nach über 25 Jahren in Homburg hören Richard Zink und Hans-Peter Rummler auf. Ihre legendären Sahnetorten im Café am Schlossweiher in Jägersburg wird es dann nicht mehr geben. Wir haben mit ihnen gesprochen.

23.08.2024 , 16:42 Uhr

Das Jägersburger Café am Schlossweiher schließt in drei Wochen. Richard Zink (links), die langjährige Mitarbeiterin Sylvia Ackermann und Hans-Peter Rummler verabschieden sich. Foto: Christine Maack