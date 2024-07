Neue Forschungsergebnisse Der Ort Altstadt ist viel älter als bislang gedacht

Genau 25 Jahre war es Ende Mai her, dass Altstadt den 700. Jahrestag seiner urkundlichen Ersterwähnung feierte. Ein Dokument aus dem Jahr 1299, das in engem Zusammenhang mit dem Kloster Wörschweiler, der Kirkeler Burg und Ritter Petrus von Bebelsheim stand, war damals Anlass für ein mehrtägiges Fest, das seinen Höhepunkt in einem Umzug mit zahlreichen Bezügen zur Geschichte des Ortes hatte.