Der bekannteste Chirurg des Saarlandes nimmt seinen Hut Wie Hans-Joachim Schäfers das Uniklinikum über 28 Jahre lang prägte

Homburg · Professor Hans-Joachim Schäfers hat in den 90er Jahren am Universitätsklinikum des Saarlandes die ersten Herz - und Lungentransplantationen vorgenommen. Jetzt geht der bekannteste Chirurg des Saarlandes in Ruhestand. Was er für diese neue Zeit plant und warum er schon im Januar wieder am OP-Tisch stehen wird.

30.12.2023 , 12:04 Uhr

Den grünen Kittel wird Hans-Joachim Schäfers nur noch ein paar Tage im Monat anziehen, um in Kaiserslautern auszuhelfen. Foto: Oliver Dietze

Er war über 28 Jahre eine Institution am Universitätsklinikum. Unzählige Patienten aus dem Saarland hat er operiert, natürlich auch aus der ganzen Welt, aber vornehmlich aus dem Umkreis von 200 Kilometern um Homburg herum: Professor Hans-Joachim Schäfers. Wenn eine komplizierte Herz-OP unausweichlich wurde, war klar: Man wurde zu Professor Schäfers nach Homburg überwiesen.