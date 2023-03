Zeitzeuge Heinz Ostheimer (92) Er turnte vor 70 Jahren für das einzige saarländische Olympia-Team – und trainierte im Kuhstall

37 Athleten traten bei den Olympischen Spielen 1952 in Helsinki für das Saarland an. Sie gewannen zwar keine Medaillen, belegten aber zum Teil achtbare vordere Plätze in unterschiedlichen Disziplinen. Der heute 92-jährige Heinz Ostheimer war Teammitglied der Turnmannschaft und startete im Olympischen Zwölfkampf, einer Disziplin, die es so heute nicht mehr im Wettkampfkatalog gibt, die aber sämtliche klassischen Turndisziplinen vereinte. Heute wohnt Ostheimer in Bexbach in der Seniorenresidenz der Arbeiterwohlfahrt am Blumengarten; seit vier Jahren ist er dort, zuvor kümmerte sich eine Tochter um ihn.