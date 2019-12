Rückblick Kirkel : Kirkel: Bauarbeiten, Polizei-Zuzug und eine Polit-Affäre

Kirkel Eine Affäre, Bauarbeiten und eine Leerstandsbeseitigung waren mit die prägendsten Themen in der Gemeinde Kirkel im abgelaufenen Jahr. Zunächst stand die Sanierung der „Windschnorr“ in Limbach an, der Zubringerstraße des Verkehrs von der A 8 nach Homburg.

Von Mai bis Juli wurde dort die Fahrbahndecke erneuert, was die Nerven von Autofahrer wie Anwohnern strapazierte. Im Juli gab es eine politische Affäre in Kirkel. Der erste ehrenamtliche Beigeordnete Bernd Weißmann (SPD), im Hauptberuf Lehrer, hatte sich als Firma „Metallkreativ“ mit ihm als einzigem Mitarbeiter um den Auftrag der Projektsteuerung von Erweiterungsbauten zweier Ganztagsschulen in der Gemeinde beworben. Auch ein Auftrag über 20 000 Euro zur Begutachtung von Schweißnähten, ausgeführt von Mitarbeitern des Gemeinde-Bauhofs, stand im Raum. Wegen dieser Vorwürfe trat er im Juli zurück, legte seine Mandate im Kirkeler Gemeinde- und dem Altstadter Ortsrat nieder.