Das war das Jahr 2019 in Blies- und Mandelbachtal : Der Sommer, in dem drei Amtsträger Adieu sagen mussten

Die Blieskasteler Bürgermeisterin Annelie Faber-Wegener (CDU) gratulierte dem SPD-Wahlgewinner Bernd Hertzler nach der Wahl. Foto: Erich Schwarz

Blies- und Mandelbachtal Das kommunalpolitische Blieskastel erlebte im auslaufenden Jahr so etwas wie ein Erdbeben: Bei der Kommunal- und Bürgermeisterwahl im Mai wurde Amtsinhaberin Annelie Faber-Wegener (CDU) nicht wiedergewählt.

Neben der Amtsinhaberin waren noch Bernd Hertzler (SPD) und Lisa Becker (Grüne) ins Rennen um den Chefsessel im Rathaus gegangen. Lisa Becker schlug sich achtbar, bei der Stichwahl siegte der SPD-Kandidat Hertzler gegen die Amtsinhaberin.

Auch bei der Verteilung der Sitze in den Kommunalparlamenten musste die CDU einige Überraschungen erleben. So wurde etwa in Bierbach Sigrid Wilhelm aus dem Ortsvorsteher-Amt gewählt. Im Stadtrat gibt es jetzt eine sogenannte Kooperation zwischen den Grünen und der SPD. Die Grünen stellen mit Lisa Becker die Erste Beigeordnete, Guido Freidinger (SPD) ist Zweiter Beigeordneter. Ein großes Projekt wurde in 2019 noch von der bisherigen Bürgermeisterin Annelie Faber-Wegener auf den Weg gebracht: Die ersten Bagger rollen für die die Umgehung Altstadtrand Ost, einhergehend mit dem Verlust von etlichen Parkplätzen. Ruhiger ist es im Verlauf des Jahres um die Sanierung des Kirchheimer Hofes geworden. Besitzer Oliver Schmitt hat sich mit Kreis und Denkmalamt arrangiert, die ersten Arbeiten zur Sanierung haben begonnen. Kulturell hatte es in Blieskastel im Sommer erstmal die Blieskasteler Music Nights gegeben. Drei Tage war der Paradeplatz ein Open Air-Festival-Platz. Die Veranstalter Olaf Ehrmantraut und Bernhard Wesely waren zwar mit dem Zuspruch nicht ganz zufrieden, wollen es aber in 2020 mit klangvollen Namen (Milo, Accept, Heiz Rudolph Kunze) noch einmal probieren. Ach ja, der Festzeltwirt auf dem Bauernfest, Kai Grunder, hat auch mal wieder ausgedient. Im kommenden Jahr versucht sich wieder ein Neuer in der Zusammenarbeit mit dem Reiterverein Bliestal.

Auxh Gersheim erlebte im Mai einen politischen Erdrutsch. Dem Herausforderer Michael Clivot (SPD) gelang bei den Bürgermeisterwahlen der Sprung in den Chefsessel. Damit wird er am 1. Januar als erster SPD-Bürgermeister die Gemeinde Gersheim führen. Überraschend holte er bei der Wahl Ende Mai 51,6 Prozent, während Alexander Rubeck (CDU), Bürgermeister seit 2010, nur auf 41,4 Prozent kam. Die CDU verlor bei den Gemeinderatswahlen erstmals seit 1984 die absolute Mehrheit und ging in die Opposition. Im Rat sind auch erstmals seit 1974 mit CDU, SPD, Bündnis 90/Grüne, Die Linke und AfD fünf Parteien vertreten.

Im Spätsommer beerbte Clivots Ehefrau Christine Streichert-Clivot (SPD) Bildungsminister Ulrich Commerçon. Mit ihr wurde erstmals der 45-jährigen Geschichte ein Ministeramt in die Bliestalgemeinde vergeben.

An zwei Wochenenden, in Gersheim im Mai und in Bazancourt im September, wurde der 40. Geburtstag der Schulpartnerschaft der Gemeinschaftsschule und der 30. Geburtstag der Gemeindepartnerschaft gefeiert. Mit einem Festgottesdienst wiederum setzte die seit 2013 bestehende Gersheimer Pfarrei Heilig Kreuz ihr erstes Pastoralkonzept in der Pfarrkirche St. Alban von Gersheim feierlich in Kraft.

Kultureller Höhepunkt des Jahres war das Gastspiel der Big Band der Bundeswehr mit den Gaststars, dem Star-Trompeter Till Brönner und dem Jazz-Musiker Magnus Lindgren, zum Ende der Musikfestspiele Saar im Europäischen Kulturpark Bliesbruck-Reinheim.

Bei der 32. LVM Saarland Trofeo, dem bedeutendsten sportlichen Ereignis Gersheims, dominierte die deutsche Nationalmannschaft. Sie gewann alle Wertungstrikots und stellte mit Hannes Wilksch auch den Gesamtsieger.

Herausragendes Ereignis in Mandelbachtal war die Bürgermeisterwahl mit drei Bewerbern. Der parteilose Stephan Schaeidt (55) kam auf 18,3 Prozent, der amtierende Amtsinhaber Gerd Tussing (53, CDU) erreichte 32 Prozent, und Maria Vermeulen (57, SPD) verfehlte mit 49,7 Prozent knapp die absolute Mehrheit. So kam es zur Stichwahl, die Vermeulen mit 72,9 Prozent deutlich für sich entschied, Gerd Tussing kam auf 27,1 Prozent. Die Wahlbeteiligung lag bei 57,2 Prozent, bei der ersten Wahl bei 75,4 Prozent. Maria Vermeulen erreichte besonders in Bebelsheim, Heckendalheim und in ihrem Wohnort Ormesheim Ergebnisse über 80 Prozent. Kurz nach ihrer Amtsübernahme im Oktober übergab sie in Ormesheim am Aussichtturm die erste Waldruhestätte in Mandelbachtal.

Eingeführt in sein Amt wurde am 3. November in der Pfarrkirche St. Mauritius Ormesheim der neue katholische Pfarrer der Kirchengemeinde Heiliger Jakobus der Ältere, Joachim Voss. Zur Pfarreien-Gemeinschaft gehören Ormesheim, Erfweiler-Ehlingen, Bebelsheim, Wittersheim, Bliesmengen-Bolchen und Habkirchen. Der 41-Jährige empfing die Priesterweihe im Juni 2005, er war vor seinem Wechsel acht Jahre Pfarrer in Hettenleidelheim.

Die neue Bürgermeisterin Maria Vermeulen verabschiedete ihren Vorgänger, Gerd Tussing. Foto: Jörg Martin

Michael Clivot mit Familie an der Wahlurne bei der Stimmabgabe in Walsheim. Foto: Wolfgang Degott