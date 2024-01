Fußball Tante Käthe, der Kaiser und das Ehrenamt

Am Abend nach der Beerdigung von Franz Beckenbauer war eine andere deutsche Fußball-Legende zu Gast bei der SFV-Ehrenamtsgala. Rudi Völler hat am Freitag 63 Frauen und Männer im Centrum für Freizeit und Kommunikation in Spiesen-Elversberg ausgezeichnet. Auch die Veranstaltung des Saarländischen Fußball-Verbandes (SFV) stand unter dem Eindruck vom Tod des „Kaisers“. Völlers größter Triumph war der WM-Titel 1990 unter dem am 7. Januar verstorbenen Franz Beckenbauer, über den er in Spiesen-Elversberg sagte: „Ich hatte großes Glück, ihn sechs Jahre als Teamchef zu haben. Er hat mir in dieser Zeit sehr geholfen.“