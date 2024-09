Konzert im Bildungszentrum Kirkel Songs in Mundart und in Französisch

Am Dienstag, 24. September, stehen Roland Helm & Band mit ihrem Programm „Saarebruck Libre“ auf der Bühne des Bildungszentrums der Arbeitskammer in Kirkel-Neuhäusel. An diesem Abend werden Songs in Saarbrücker Mundart, Deutsch und Französisch – kurz „Weltmusik mit Witz und Violine“ – präsentiert. Die Veranstaltung beginnt um 19 Uhr. Der Eintritt ist frei, eine Platzreservierung ist notwendig.