Erfolgreiches Jahr für Museum Das Römermuseum meldet Besucherzuwachs

Noch liegt das Römermuseum in Schwarzenacker im Dornröschenschlaf – doch hinter den Kulissen wird bereits fleißig am Programm für die kommende Saison geschuftet. Das Ziel für 2023 lautete: am Ende des Jahres eine positive Resonanz mit vielen schönen Veranstaltungen, Momenten und glücklichen Besuchern ziehen. Das ist im Jahr 2023 gelungen, die Bilanz kann sich sehen lassen: 17 000 zufriedene Besucherinnen und Besucher zählten die Mitarbeiter, was im Vergleich zum Vorjahr nochmal knapp 4000 Menschen mehr bedeutet, wie es in der Pressemitteilung der Stadtverwaltung Homburg heißt.