Museen, die im Winter geöffnet sind Wenn‘s draußen regnet, dann ab ins Museum

Homburg/St. Ingbert · Viele Museen haben in der Winterzeit geschlossen, doch in der Region sind einige Ausstellungen geöffnet, die für die ganze Familie interessant sind. Zum Beispiel kann man die Amerikaner in Baumholder besuchen, die Römer in einer neuen Halle in Alzey und die Bergleute in Bexbach.

15.02.2024 , 17:00 Uhr

In dem Städtchen Baumholder gibt es eine der größten amerikanischen Militärgarnisonen in Europa. Diesem Kapitel der Nachkriegsgeschichte ist im Kulturzentrum eine Dauerausstellung gewidmet und zeigt den Einfluss der Amerikaner in der Region. Besucher werden in die Zeit der 50er und 60er Jahre zurückgeführt, als die Amerikaner das Vorbild für modernen Lifestyle waren. Foto: Heike Rost/Naheland-Touristik GmbH

Der Winter ist eine ideale Zeit für Museen. Nun kann man sich ausgiebig den Ausstellungen widmen, die man schon lange einmal sehen wollte – ein Highlight vor allem an trüben Tagen. Es gibt Museen, die speziell für Kinder konzipiert sind, und solche, von denen Eltern und Kinder etwas haben. Schade ist, dass viele Museen in der Wintersaison geschlossen sind, weil es an Personal, aber oft auch an Publikum fehlt.