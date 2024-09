Rockkonzert in Frankenholz Rockmusik ließ die alte Grube beben

„Ich bin sehr zufrieden. Ich muss schon sagen, dass wir überhaupt keine Ahnung hatten, wie viele Leute kommen. Wir wussten nicht: Kommen 50 Gäste oder 500? Aber so, wie es jetzt ist, finde ich es mega.“ Chantal Luxenburger, Chefin des Frankenholzer Bistros „Waschkaue“, hatte am Samstagabend also allen Grund, gute Laune zu haben. Die zweite Auflage von „Rock an de Grub“ entwickelte sich zu einem echten Event – musikalisch und auch mit Blick auf die Resonanz und Akzeptanz der Gäste. „Die Stimmung ist gut, alles ist friedlich, alles läuft gut.“