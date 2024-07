Abschluss an der Gemeinschaftsschule in Homburg Robert-Bosch-Schule verabschiedet Schüler

(red) Sie haben es geschafft und ihren Abschluss in der Tasche 34 Schülerinnen und Schüler der Robert-Bosch-Gemeinschaftsschule in Homburg haben am vergangenen Freitag im Saalbau in Homburg gefeiert. Sie erhielten dafür schon am Anfang einen tüchtigen Applaus von den zahlreich erschienenen Gästen, wie es vonseiten der Schule heißt. Schulleiterin Barbara Neumann freute sich, wieder Schüler ins Leben entlassen zu können, deren Weg sie und ihr Team ein Stück begleiten durften. Sie machte die Schüler darauf aufmerksam, dass ab jetzt ein neues Kapitel für alle anfange und dass sie selbst für ihr Handeln und für ihre weiteren Schritte verantwortlich seien. Mit guten Wünschen für die Zukunft, verbunden mit der Einladung, jederzeit erneut in der Schule ein paar Erinnerungen auszutauschen, startete das bunte Programm der Abschlussklassen.