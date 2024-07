Der Annahof in Niederwürzbach Sommerresidenz mit Ganzjahrespotenzial

Der „Annahof“ am Niederwürzbacher Weiher ist eines der markantesten historischen Gebäude unserer Region. In zweiter Generation wird es als Gasthaus geführt, und seit der Coronazeit hat es sich auch mit seinem Außenbereich einen Namen gemacht. Doch, wo jetzt im Freien ein Crémant, ein Bier oder im Winter ein Glühwein für eine willkommene Unterbrechung beim Weiherspaziergang sorgt, wird ein neuer, großer Biergarten entstehen, in dem die Gäste bedient werden. Der bekannte Selbstbedienungs-Außenbereich bleibt trotzdem erhalten. Ebenso wie das Restaurant im Inneren des historischen Rundbaus. Unsere Zeitung sprach mit dem Wirt über seine Pläne für den „Annahof“.