Nahe in der Heimat Reise-Tipps für Urlaub in Deutschland – auch mit Kanada-Feeling

Homburg/Saarpfalz-Kreis · Wir stellen Ziele vor, an denen der Lavendel blüht wie in der Provence, die Wälder dicht sind wie in Kanada und die Cocktails schmecken wie auf den Bahamas.

06.07.2024 , 12:55 Uhr

Sind wir hier in der Provence? Nein, an der Mosel hat ein Verein vor zehn Jahren in den Terrassen der Weinlage „Lehmer Würzlay“ mehr als 3000 Lavendelsetzlinge gepflanzt. Foto: Christiane Heinen