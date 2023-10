Fußball-Saarlandpokal Die Pokalreise muss für ein Team enden

In der Fußball-Landesliga Ost endete das Spiel zwischen dem FV Biesingen und dem SV Reiskirchen Anfang August mit einem Unentschieden (2:2). An diesem Mittwochabend wird es dagegen definitiv einen Sieger geben. Denn dann treffen die beiden Mannschaften um 19 Uhr in Biesingen in der dritten Runde des Saarlandpokals Ostsaar aufeinander.