Kolumne Unsere Woche Ein bisschen Schnee von gestern

Der nächste Schnee fiel am 21. Januar, das war richtig viel und bescherte uns ein kurzes weißes Wochenende, bevor wieder alles vorbei war. Ich hatte noch eine Menge Schnee Ende Februar, zu einem Zeitpunkt, als ich überhaupt keinen mehr wollte, nämlich ausgerechnet in der Provence. Verschneiter Lavendel, verlassene Spuk-Schlösser im Lubéron und ein eiskaltes Hotelzimmer, das war die verkorkste Suche nach dem Frühling. Noch nicht mal ein Café hatte offen. Aber so ist das immer mit dem Winter. Wenn man ihn mal braucht, so um Weihnachten herum, regnet es bei 14 Grad, aber wenn man vom Winter die Nase voll hat, schlägt er zu und nervt nur noch. Bisher hat es fast nur geregnet, da ist jede Abwechslung recht, auch Schnee. Lieber Schnee, noch bist Du willkommen, also nutz‘ es aus, wir verhunzen Dich auch nicht so schnell mit Salz und Matsch.