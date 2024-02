Rathausstürme im Bliestal Im Bliestal sind die Narren an der Macht

Denn groß war die Zahl der Rathausstürmer, die ihr am Fetten Donnerstag die Macht entreißen wollten: Karnevalisten aus allen acht Ortsteilen der Gemeinde waren nach Ormesheim gekommen. Allen voran Florian Kempf, Vorsitzender des Karnevalvereins „Die Sackschisser“ Ommersheim, Allrounder Kevin Nagel vom KV Bebelsheim und Elferratspräsident Niko Pawendenat vom KV „Die Neandertaler“ Bliesmengen-Bolchen. Um 11.11 Uhr starteten die Drei mit kräftigen Verbalattacken am Mikrofon den Angriff auf das Rathaus. Wobei die Redeschlacht in diesem Jahr schon gleich im Foyer des Rathauses stattfand, da vor dem Rathaus Petrus gerade seine Schleusen geöffnet hatte. „Als Motto hann ihr die wilde 70er präsentiert, baulich is jo seitdem do drinn eh nix me passiert!“ nahm Kevin Nagel vom KV Bebelsheim gleich mal das diesjährige Motto des Rathaussturmes zum Anlass, um Spott und Hohn über die Verwaltung zu gießen. Dabei hatte man seitens des Verkehrsvereins das Motto im Jubiläumsjahr 2024 ganz bewusst gewählt, weil die Gemeinde Mandelbachtal vor genau 50 Jahren im Jahr 1974 gegründet worden war. Viele Besucher hatten sich von dem lustigen Motto auch inspirieren lassen und waren in Flower-Power-Verkleidung ins Rathaus gekommen.