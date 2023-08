Städtepartnerschaft mit Radebeul Radebeuler am „anderen Ende Deutschlands“ zu Gast

Christine Kollmeder ist zum dritten Mal an Bord eines solchen Reisebusses, denn sie zieht mit anderen Vereinsmitgliedern im Städtepartnerschaftskomitee in Radebeul die Strippen für diese Freundschaft, die sie in Zukunft gern noch auf anderen Ebenen beleben will. OB Ulli Meyer wertete den Besuch als Zeichen dieser lebendigen Partnerschaft. Vorsitzender des Partnerschaftsausschusses in St. Ingbert ist Peter Gaschott, der beim allerersten Besuch in Radebeul dabei war: „1988, da bestand die Grenze noch, hätten wir nie gedacht, dass es mal so einfach sein wird, sich zu treffen. Nach dem Mauerfall stellte ich mir die Frage, ob denn dann der Spannungsbogen noch da ist. Ja, ist er.“ Er berichtet von den Besuchen, aber auch von gemeinsamen Fahrradtouren der Verwaltung. Interessant sei es vor allem, Erfahrungen auszutauschen. Man gehe aufeinander zu, obwohl man so weit entfernt wohne. Matthias Lang findet es bei dieser Distanz „zum anderen Ende Deutschlands“ schon Wahnsinn, dass sich an der Mauer des Hofes der Feuerwehr das Wappen seiner Heimatstadt befindet.