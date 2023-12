Fachtagung des Prjektes „Schoolworker“ Jugendhilfe und Schule Hand in Hand

Die saarländische Bildungsministerin Christine Streichert-Clivot unterstrich mit ihrer Anwesenheit die Bedeutung des Themas. In ihrem Grußwort sagte sie: „Schulsozialarbeiterinnen und Schulsozialarbeiter sind wichtige und nicht mehr wegzudenkende Mitglieder der multiprofessionellen Teams an unseren Schulen. Multiprofessionelle Kooperationen sind kein Selbstzweck. Sie sind ein Teil unserer Antwort auf die Herausforderungen, vor denen unsere Schulen heute stehen. Eine moderne Schule braucht das Miteinander, das Zusammenwirken verschiedener Berufsgruppen, die gemeinsam und gleichberechtigt für und mit Schülerinnen und Schülern arbeiten.“ Erik Schäffer, Geschäftsführer im Institut für Sozialforschung, Praxisberatung und Organisationsentwicklung (iSPO) Saarbrücken, bilanzierte an diesem Morgen das Landesprogramm, und Heinz Müller, Geschäftsführer im Institut für Sozialpädagogische Forschung Mainz gGmbH, blickte in die Zukunft der Schulsozialarbeit. Um Müllers Kernthese vorwegzunehmen: „In Zukunft wird es keine Schule mehr ohne Schulsozialarbeit geben“.