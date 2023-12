Der erste, der im Saarland eine Herztransplantation vorgenommen hat Professor Schäfers verabschiedet sich vom UKS in Homburg

Minutenlanger Applaus für Professor Hans-Joachim Schäfers anlässlich seiner Abschiedsvorlesung vor der Kulisse des vollen Hörsaals. Er hatte sich dafür extra sein Hemd besticken lassen: „It’s weird - being the same age as old people (Es ist seltsam – im gleichen Alter zu sein wie alte Leute)“.

Foto: Christine Maack