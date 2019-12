Jahresrückblick Bexbach : Neuer Bürgermeister in Bexbach

Bexbach Christian Prech (CDU) gewinnt überraschend gegen Amtsinhaber Leis (SPD).

Es war ein Paukenschlag bei der Kommunalwahl: Amtsinhaber Thomas Leis (SPD) wurde aus dem Amt gewählt, sein Herausforderer Christian Prech (CDU) holte die meisten Stimmen in Bexbach. Ein Wachwechsel nach acht Jahren, der damit einherging, dass die CDU der SPD auch im Stadtrat den Rang ablief. Mit der Bekanntgabe jedes weiteren Stimmbezirks im Saarpfalz-Park wich immer mehr die Farbe aus Leis‘ Gesicht. Am Ende war es ein 53,42 zu 46,58 für Prech. Ob es an der Dauerbaustelle durch die „Aktive Stadt“ lag, mit Vorhaben bezüglich der Feuerwehr oder die Gründe anderswo zu suchen waren, das blieb unklar. Doch offenbar hatte auch Prechs ausführlicher Haustürwahlkampf gefruchtet. An seiner Ankündigung, die Bürger künftig mehr einzubinden, muss er sich nun messen lassen. Die ersten 100 Tage sind Anfang Januar vorbei, dann wird eine erste Zwischenbilanz gezogen. Was Bauprojekte wie die Aktive Stadt angeht – die hatte auch Leis nicht zu verantworten, er arbeitete sie ab. Ihre Fertigstellung kann jetzt Prech vornehmen. Im Frühjahr werden die Straßen in der Innenstadt wohl fertig, dann geht’s an den Aloys-Nesseler-Platz. Auch Abriss und Neubau der Höcherberghallen schreiten voran – aber langsam.