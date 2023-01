Polizei-Einsätze an Silvester im Saarpfalz-Kreis : Kleine und große Brände in der Silvesternacht

Wie in St. Ingbert haben Menschen im ganzen Saarpfalz-Kreis das neue Jahr mit Feuerwerk und Böllern begrüßt. Foto: Manfred Schetting

Saarpfalz-Kreis In der Silvesternacht mussten Polizei und Feuerwehr im Saarpfalz-Kreis zu mehreren Einsätzen ausrücken. In St. Ingbert brannte ein Haus und durch zu früh entsorgte Feuerwerkskörper gerieten Mülltonnen in Feuer.

In der Silvesternacht mussten Polizei und Feuerwehr im Saarpfalz-Kreis zu mehreren Einsätzen ausrücken.

In Kirkel brannte um 2.40 Uhr eine Mülltonne wegen zu rascher Entsorgung von Feuerwerksüberbleibseln. Um 3.15 Uhr wurde der Polizeidienststelle ein brennender Müllcontainer in der Kaiserstraße gemeldet. Laut Polizei war der Brand bewusst verursacht worden. In Homburg blieb es der Polizei zufolge wie in den letzten drei Silvesternächten in jener Nacht recht ruhig. Gemeldet wurde der Brand einer Hecke in der Listerstraße.

Außerdem wurden Feuerwehr und Rettungsdienst in der St. Ingberter Innenstadt alarmiert. Einsatzort war ein Brand in der Dr. Ehrhardt-Straße. Kurz vor Anbruch des neuen Jahres war der örtlichen Polizeidienststelle mitgeteilt worden, dass die linke Fassade und der Dachbereich eines Einfamilienhauses in Brand geraten waren. Menschen kamen durch den Brand nicht zu Schaden. Es entstand Sachschaden in Höhe von 200 000 Euro. Das Haus ist in Folge des Brandes unbewohnbar, die Brandursache noch nicht ermittelt. Um 3.24 Uhr wurde der St. Ingberter Polizei ein durch entsorgte Feuerwerksreste verursachter Mülltonnenbrand in der Scheidter Straße in Rentrisch gemeldet. Der Brand konnte laut Polizei schnell gelöscht werden.