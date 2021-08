Polizei Homburg : Vermisste Frau wieder aufgetaucht

Update Kirkel In Kirkel wurde kurzzeitig eine demente Frau vermisst. Nach Zeugenhinweisen konnte sie wieder gefunden werden.

Sie hielt sich als Gast in einem Hotel in Kirkel auf und hat dieses in unbekannte Richtung verlassen. Sie ist aufgrund einer Demenzerkrankung orientierungslos und vermutlich in einer hilflosen Lage. Sie ist ca. 1,64 m groß, schlank, hat grau-schwarze glatte Haare, bis Ohrlänge, scheinbares Alter: 65-70 Jahre, asiatisches Äußeres und trägt schwarze Kleidung.