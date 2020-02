Nach zwei Kollisionen auf A6 : Fahrer flüchtet von Unfallort

Kirkel Gleich zwei Mal hat es am Mittwoch auf der A6 zwischen dem Kreuz Neunkirchen und Rohrbach gekracht. Drei Autos wurden beschädigt, ein Fahrer fuhr jedoch einfach davon.

Die Homburger Polizei fahndet nach dem Fahrer eines weißen Transporters, der am Mittwochnachmittag in einem Verkehrsunfall auf der Autobahn A 6 verwickelt war und anschließend flüchtete. Wie die Polizei am Freitag mitteilte, ereignete sich der Unfall am Mittwoch, 19. Februar, gegen 14.40 Uhr zwischen dem Kreuz Neunkirchen und Rohrbach (Richtung Saarbrücken). Zuvor hatte der Fahrer eines weißen Polo mit Kennzeichen „KL“ abgebremst, da der Verkehr einspurig an einer Tagesbaustelle vorbei geleitet wurde. Dies bemerkte der Fahrer eines weißen Citroen C3 aus St. Wendel zu spät: Er fuhr auf das Heck des VW auf.