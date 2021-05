Polizei : Fahrer flüchtet nach Unfall in Bexbach

Bexbach Am Mittwoch, 5. Mai, um 16.15 Uhr, ereignete sich in der Rathausstraße in Bexbach ein Verkehrsunfall, bei welchem zunächst in Höhe des Anwesens Nr. 42 eine Mülltonne und im weiteren Verlauf, in Höhe des Anwesens Nr. 44, ein geparkter Pkw gestreift und beschädigt wurde.

Im Anschluss an das Unfallgeschehen flüchtete die vermutliche Fahrzeugführerin mit einen grauen VW Tuareg mit NK-Kreiskennzeichen in Richtung Wellesweiler. Zum Zeitpunkt der Unfallaufnahme befand sich der geparkte, beschädigte, Pkw nicht mehr vor Ort befand. Es werden dringend Zeugen dieses Verkehrsunfalles, sowie der Eigentümer des beschädigten Pkw gesucht.