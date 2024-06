Via Regia Plaketten markieren das Friedensprojekt

Von fünf Startpunkten aus kann die „Via Regia im Saarpfalz-Kreis“ erwandert werden. Im Norden beginnt die Beschilderung am Dorfplatz in Bechhofen, wo die Tour nach wenigen Metern in den Saarpfalz-Kreis in Richtung Homburg führt. Hier ist der historische Marktpatz mit seiner reichhaltigen Gastronomie zum einen Ziel der Etappe, aber auch Start für den weiteren Weg über den Vorplatz der Kreisverwaltung in Richtung Naturfreundehaus Kirkel.