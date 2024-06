Antibiotika von MIP aus Homburg Erfolgreiche Pharmaprodukte aus Homburg

In dem großen Gebäude des Pharmaunternehmens MIP an Zweibrücker Straße in Homburg geht es weiter voran. „Wir bauen das zweite Stockwerk aus, denn wir brauchen zusätzliche Kapazitäten für unsere Produktion und Labore“, sagt Friedrich Sernetz, der vor über drei Jahren zum Geschäftsführer der MIP-Pharma-Holding berufen wurde. MIP ist ein anerkannter Hersteller und Abfüller von Antibiotika und damit eines der Unternehmen, das diese wichtigen Produkte noch in Deutschland herstellt.