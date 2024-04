Vergissmeinnicht erinnern in Homburg an die Krankheit Demenz Aktion rückt Thema Demenz ins Blickfeld

Vergissmeinnicht: Sie stehen für Treue, Liebe und Erinnerung. Wenn derzeit die ersten blauen Blüten am Eingangseck des Homburger Stadtparks nahe der Minigolfanlage zu sehen sind, sollen sie dauerhaft auf das Thema Demenz und die besonderen Bedürfnisse der an Demenz erkrankten Menschen aufmerksam machen. Landrat Theophil Gallo, Bürgermeister Michael Forster und der Beigeordnete Manfred Rippel trafen sich kürzlich mit Vertretern und Netzwerkpartnern der Psychosozialen Projekte (PSP) Saarpfalz und beteiligten sich an der besonderen Pflanzaktion, wie es vonseiten des Landratsamtes heißt.