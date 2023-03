Sparverein Saarland verteilt Gewinne Peugeot 308 wechselt den Besitzer

Was Gessner nun an Zahlen präsentierte, hörte sich ziemlich beeindruckend an. So sei die Gewinnchance beim Gewinnsparen deutlich besser als beim Lotto, war sich der KSK-Vorstand sicher. „Der Jackpot ist beim Gewinnsparen nicht ganz so hoch. Aber ich glaube, man freut sich auch über einen solchen Preis“, so Gessner mit Blick auf den neuen Wagen von Gerhard Wagner – immerhin im Wert von rund 34 000 Euro.