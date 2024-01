SZ-Serie Wintergemüse – gesund und lecker Diese weißen Rüben haben es in sich

Familie Künzer betreibt ihr schmuckes Restaurant, das im Slowfood Genussführer vertreten ist, in fünfter Generation. Die Geschichte des ehemaligen Wilhemitenklosters Gräfinthal geht bis ins Jahr 1243 zurück. Jörg Künzer hat den elterlichen Betrieb 1995 übernommen, ihm zur Seite stehen im Service Ehefrau Miriam und Tochter Maureen sowie ein engagiertes Team. Der 52-Jährige bietet derzeit ein Rahmsüppchen von der Petersilienwurzel an. Die ist herrlich cremig und sehr lecker, das süßlich-würzige Aroma des Gemüses ist ein Genuss. Künzer hat uns sein Rezept verraten. Für vier Personen benötigt man zwei Schalotten, 600 g Petersilienwurzel, 250 g mehlig kochende Kartoffeln, ein Esslöffel Sonnenblumenöl, ein Liter Gemüsebrühe, 130 g Schlagsahne, Muskatnuss, Pfeffer und Salz. Und so wird’s gemacht: Schalotten schälen, fein würfeln. Petersilienwurzeln schälen, der Länge nach halbieren, in Scheiben schneiden und anschließend würfeln (zirka ein mal ein Zentimeter). Kartoffeln waschen, schälen, in zirka eineinhalb Zentimeter große Würfel schneiden. Öl in einem breiten Topf erhitzen. Schalottenwürfel darin bei mittlerer Hitze zwei bis drei Minuten glasig dünsten. Petersilienwurzel in den Topf geben, zirka zwei Minuten farblos anrösten. Mit der Brühe ablöschen, die Kartoffelwürfel hinzufügen und alles etwa 20 Minuten bei kleiner Hitze köcheln lassen. Sahne zur Suppe hinzufügen und fein pürieren. Mit Muskatnuss, Pfeffer und wenig Salz abschmecken. Künzer garniert die Suppe zum Abschluss mit etwas Kräuteröl (Schnittlauch, Petersilie, Kerbel).